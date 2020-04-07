Воронеж, , 21:58 — REGNUM Коронавирус подтверждён у беременной женщины в Воронеже, сообщили 7 апреля в пресс-службе правительства региона.

Женщина оказалась в числе 23 человек, у которых ранее официально подтвердили коронавирус. Срок беременности составляет 28 недель. Состояние женщины оценивается как нормальное, клинических проявлений нет.

«Пациентку в ближайшее время может ожидать выписка в связи с выздоровлением. Медики полагают, что ребёнок должен родиться здоровым», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент, как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 23 случая заражения коронавирусом, девять было выявлено за предыдущие сутки. 7 апреля новых случаев заболевания не подтверждалось.