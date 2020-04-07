Скопье, , 23:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Северной Македонии 7 апреля сообщило о том, что за последние сутки в стране было проведено 386 тестов на коронавирус, 29 из которых дали положительный результат. Всего в стране выявлено 599 случаев заражения. Вирус был обнаружен в 18 городах страны.

Только 7 апреля жертвами COVID-19 стали 5 человек. Ещё 6 человек находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается высокий уровень заражения среди медицинского персонала. Радио Свободная Европа (СМИ, ин. агент) сообщает, что 10% зараженных в стране — это медицинские работники.

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