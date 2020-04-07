Смоленск, , 21:51 — REGNUM Семь случаев коронавируса подтверждено на территории Смоленской области, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону.

«По состоянию на 20:00 07.04.2020 в Смоленской области зарегистрировано семь случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

По информации специалистов, все заражённые госпитализированы, состояние удовлетворительное.

Также сообщается о выздоровлении одного человека, у которого ранее подтвердили наличие вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Смоленская область долго оставалась в числе регионов, где новая коронавирусная инфекция не выявлялась — первый случай подтвердился лишь в конце марта.