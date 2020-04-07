Смоленск, 7 апреля 2020, 21:51 — REGNUM Семь случаев коронавируса подтверждено на территории Смоленской области, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора по региону.
«По состоянию на 20:00
По информации специалистов, все заражённые госпитализированы, состояние удовлетворительное.
Также сообщается о выздоровлении одного человека, у которого ранее подтвердили наличие вируса.
Как сообщало ИА REGNUM, Смоленская область долго оставалась в числе регионов, где новая коронавирусная инфекция не выявлялась — первый случай подтвердился лишь в конце марта.