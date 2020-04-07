Москва, , 21:47 — REGNUM Уверенность в том, что выпускные вечера в школах в этом году состоятся, выразил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов 7 апреля в эфире Первого канала.

Кравцов пояснил, что выпускные вечера, по его мнению, обязательно состоятся в школах, но только в случае, если и родители и школьники будут соблюдать самодисциплину.

Глава Минпросвещения уточнил, что перспектива проведения одного из главных праздников в жизни каждого школьника зависит лишь от того, насколько все будут дисциплинированны в период ограничений в связи с угрозой коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минпросвещения Кравцов ответил на самые часто задаваемые вопросы, интересующие школьников, родителей и учителей. В частности, Кравцов пояснил, что единые госэкзамены (ЕГЭ) отменяться не будут, их начало перенесено на 8 июня.

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