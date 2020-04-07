Скопье, , 22:22 — REGNUM Министр образования и науки Северной Македонии Арбер Адеми 7 апреля заявил, что вопрос о проведении государственных экзаменов в 2020 году является дискуссионным.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в настоящий момент рассматриваются различные опции — от отмены до переноса экзаменов.

Данная тема была вынесена на обсуждение в связи с петицией учеников средней школы об отмене государственных экзаменов в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной коронавирусом. Петицию подписали 7500 человек.

На данный момент в Северной Македонии введено чрезвычайное положение, действует комендантский час. Все образовательные учреждения страны перешли на дистанционное обучение.

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