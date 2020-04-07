Тирана, 7 апреля 2020, 22:22 — REGNUM В регулярном сообщении министерства здравоохранения Албании от 7 апреля говорится, что за последние 24 часа в результате обследования 182 человек в стране было выявлено лишь 6 новых случаев заражения. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Албании увеличилось до 382.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 11 пациентов проходят интенсивную терапию, ещё трое находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких.
Победу в борьбе с коронавирусом 7 апреля одержали ещё 15 человек — таким образом, общее число выздоровевших увеличилось до 131. 22 человека стали жертвами заболевания.
В Албании было проведено 2753 теста на коронавирус.
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