Тирана, , 22:22 — REGNUM В регулярном сообщении министерства здравоохранения Албании от 7 апреля говорится, что за последние 24 часа в результате обследования 182 человек в стране было выявлено лишь 6 новых случаев заражения. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Албании увеличилось до 382.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 11 пациентов проходят интенсивную терапию, ещё трое находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких.

Победу в борьбе с коронавирусом 7 апреля одержали ещё 15 человек — таким образом, общее число выздоровевших увеличилось до 131. 22 человека стали жертвами заболевания.

В Албании было проведено 2753 теста на коронавирус.

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