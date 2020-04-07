Грозный, , 21:26 — REGNUM Три пациента с подтверждённым коронавирусом полностью выздоровели и выписаны из больницы в Чечне. Об этом 7 апреля сообщил в социальной сети глава республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни пояснил, что пациенты с ранее выявленной у них коронавирусной инфекцией были выписаны из больницы 7 апреля. Лабораторное исследование показало, что они полностью выздоровели.

Кадыров отметил, что это очень хороший результат, который удалось достичь благодаря профессионализму врачей и медицинских сестёр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на настоящий момент в Чечне заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 17 человек. Состояние большинства из них не вызывает опасения у врачей, тяжело переносит заболевание лишь один пациент, которому уже исполнилось 83 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чечне подтвержден коронавирус у 17 пациентов