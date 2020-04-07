Москва, , 21:13 — REGNUM Случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено среди граждан России, занятых на строительстве АЭС в зарубежных странах. Об этом 7 апреля сообщает департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом».

Департамент приводит слова генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева. Он подтверждает отсутствие случаев заражения коронавирусом среди персонала, занятого в строительстве АЭС на зарубежных площадках.

В настоящее время Росатом реализует проекты 36 атомных энергоблоков сразу в нескольких странах. Лихачёв уточнил, что на всех площадках строительства АЭС, где заняты российские специалисты, предприняты все меры профилактики против распространения коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вывозе в Нижний Новгород 128 сотрудников Росатома, работавших на сооружении АЭС «Руппур» в Бангладеш.

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