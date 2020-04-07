Москва, , 21:05 — REGNUM Эпидемический процесс коронавирусной инфекции в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцовав эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, прирост заразившихся коронавирусом на территории страны составляет приблизительно 18−20% в сутки.

При этом Скворцова подчеркнула, что тест-системы на коронавирус, разработанные Федеральным медико-биологическим агентством, имеют самую высокую чувствительность из всех применяемых в мире на сегодняшний день.

Согласно последним данным, на территории России официально подтверждено 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, из них 1154 случая зафиксировано за последние сутки.

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