Тирасполь, , 20:54 — REGNUM В Приднестровье за последние сутки подтвердили пять новых случаев коронавируса, а общее число заболевших к 7 апреля достигло 58 человек. Как сообщили ИА REGNUM в МВД ПМР, в числе инфицированных — четверо работников одного из медучреждений республики.

Среди заболевших — жительница столицы Тирасполя 1989 года рождения, которая 3 апреля с первичными симптомами болезни вернулась из Крыма. Все заражённые будут переведены в слободзейский инфекционный госпиталь для прохождения лечения.

До сих пор в ПМР три человека скончались от осложнений, вызванных инфекцией COVID-19.

17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая.

Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях — по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся.

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