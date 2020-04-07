Владимир, , 20:53 — REGNUM Граждане, прибывшие во Владимирскую область из других регионов, теперь должны сообщать об этом на горячую линию регионального департамента здравоохранения. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Владимир Сипягин.

Все прибывшие во Владимирскую область должны на две недели уйти в самоизоляцию по месту пребывания. Исключение сделают только для тех, кто прибыл в служебную командировку.

Ранее на самоизоляцию отправляли только тех, кто проживал совместно с гражданами, прибывшими из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

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