Волхов, Ленинградская область, , 20:48 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по новой статье 207.1 Уголовного кодекса РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») по факту публикации в сети интернет недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в городе Волхове (Ленинградская область).

В социальных сетях стала распространятся информация о том, что на границе города Волхова Ленинградской области якобы появилась бронетехника и солдаты с оружием в руках из-за коронавирусной инфекции.

Данная информация не соответствует действительности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале пандемии коронавирусной инфекции в России участились случаи распространения недостоверной информации панического характера. Власти жестко отреагировали на распространение слухов и ввели за это уголовную ответственность.