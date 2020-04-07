Париж, , 20:45 — REGNUM Во Франции 1417 человек скончались за последние сутки в результате заражения коронавирусом, общее число умерших достигло 10 328 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции глава управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Таким образом, Франция стала четвёртой страной после Италии, Испании и США, где число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек.

Согласно последним данным, в больницах на территории Франции находятся около 30 тысяч пациентов с коронавирусом, более 300 больных поступили за последние сутки.