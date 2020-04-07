Москва, , 20:31 — REGNUM Лечение пациентов, заражённых коронавирусом, планируется в Вооружённых силах РФ вести в 32 госпиталях. Об этом 7 апреля сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в ходе селекторного совещания.

Иванов доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что для пациентов, инфицированных коронавирусом, подготовлены 32 военных госпиталя, общий коечный фонд в которых составляет 4900 койко-мест. Также для решения оперативных задач по лечению больных COVID-19 были сформированы семь мобильных госпиталей, каждый на 100 мест.

По словам Иванова, все мобильные госпитали укомплектованы необходимым медицинским оборудованием и личным составом и находятся в полной готовности к выдвижению в случае необходимости в назначенный район.

Кроме того, Иванов отметил, что в Вооружённых силах идёт накопление средств индивидуальной защиты для обеспечения бесперебойной работы в медицинских центрах, а также для обеспечения призывной кампании в вузах и довузовских учреждениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что призывников в этом году отправят к местам прохождения службы не ранее 20 мая в связи с угрозой коронавируса.

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