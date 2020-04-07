Тверь, , 20:23 — REGNUM Все ограничительные меры, которые сегодня принимаются в Тверской области, принимаются в интересах общего здоровья. Об этом заявил 7 апреля губернатор Игорь Руденя, комментируя продление в регионе ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня важна общая сознательность и поддержка принятых решений — все это делается в интересах нашего общего здоровья. Мы конкретизировали эти меры. В том числе дополнительно прописали случаи, когда люди в возрасте старше 65 лет могут покидать дома. В регионе также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и другие меры», — сказал Игорь Руденя.

Так, жителям Тверской области старше 65 лет постановлением, принятым на заседании правительства региона, рекомендовано продолжать оставаться дома за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, посещения близлежащих магазинов или аптек, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса отходов.

До 30 апреля в регионе не будет работать целый ряд объектов торговли, салоны красоты, фитнес-центры, бани, частные медклиники. Введен запрет на посещение парков культуры и отдыха, аттракционов, детских и спортивных площадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе 7 апреля утвержден перечень системообразующих предприятий региона, которые смогут продолжить работу — это 220 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек. Также утвержден перечень видов экономической деятельности, на которые, как и на системообразующие предприятия, не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области.