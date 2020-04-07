Челябинск, , 20:18 — REGNUM В Челябинске местная жительница отправлена под суд. Её обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что 56-летняя гражданка совершила преступление в 2016 году. Она работала главным бухгалтером в муниципальном бюджетном образовательном учреждении и перевела с его расчётного счёта почти 600 тыс. рублей в виде пособий своей фиктивно трудоустроенной родственнице.

В ходе расследования она возместила 320 тыс. рублей. Ей предстоит вернуть ещё почти 280 тыс. Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд.