Москва, , 20:15 — REGNUM К работе по созданию вакцин от коронавируса привлечены специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, сообщил 7 апреля на селекторном совещании в Минобороны начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, военные специалисты работают над вакцинами от коронавирусной инфекции совместно с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством.

Кроме того, Игорь Кириллов сообщил, что 48-й ЦНИИ работает над средствами профилактики этой коронавирусной инфекции.

«Проведена регистрация набора реагентов, разработанных совместно с научно-производственной фирмой «Синтол». Набор допущен к обращению на территории Российской Федерации», — сказал Игорь Кириллов.

Входящие в его состав реагенты не требуют особых условий для перевозки, а также способны длительно сохраняться, отметил начальник войск РХБЗ.

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