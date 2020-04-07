Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Американские сторонники Демократической партии значительно чаще, чем сторонники партии республиканцев, склонны считать ситуацию с коронавирусом в стране серьезной, сообщает исследовательский центр Pew на основании данных собственного опроса.

Почти восемь из десяти сторонников Демократической партии (78%) говорят, что вспышка является серьезной угрозой для здоровья населения США в целом; их мнение разделяет гораздо меньшая доля республиканцев (52%).

Демократы также чаще полагают, что вспышка коронавируса представляет серьезную угрозу для американской экономики, их личных финансов и собственного здоровья. Когда речь заходит о потенциальных экономических последствиях коронавируса, 74% демократов считают, что вспышка вызовет либо рецессию, либо депрессию, по сравнению с меньшим числом республиканцев (56%), которые говорят об этом.