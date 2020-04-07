Тверь, , 20:10 — REGNUM В три раза планируется снизить размер налоговых ставок для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения, в 2020 году. Соответствующая законодательная инициатива рассмотрена 7 апреля на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«Эта мера позволит предпринимателям устойчиво работать и уверенно пройти этот непростой период, который вызван возникновением новой коронавирусной инфекции», — прокомментировал глава региона Игорь Руденя инициативу.

Снижение налоговой нагрузки будет распространяться на все организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, оказавшиеся в «зоне риска»: при налогообложении «доходы — расходы» ставка снизится с 15% до 5%, при налогообложении «доходы» — с 6% до 2%.

Как уточняется, сниженной налоговой ставкой смогут воспользоваться более 5,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающиеся лесоводством и другой лесохозяйственной деятельностью, обработкой древесины, турагентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, работающие в сфере выпуска полиграфической продукции, производства изделий народных художественных промыслов, перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, деятельности по предоставлению мест для временного проживания, продуктов питания и напитков. Документ распространяется на санаторно-курортные организации, музеи, творческую деятельность и деятельность в области искусства, организации развлечений, спорта и отдыха, на предоставление услуг по дневному уходу за детьми, дополнительного образования для детей и взрослых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля глава региона утвердил перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории Тверской области.

Напомним, с 17 марта в регионе действует режим повышенной готовности. Тверской области закрыт ряд объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.