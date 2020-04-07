Ухань, Китай, , 20:06 — REGNUM Выезд из города Ухань, который стал очагом пандемии COVID-19, разблокировали власти КНР. Трансляцию с мета события 7 апреля вело Центральное телевидение Китая.

Все ограничения на выезд из Уханя были сняты в ночь на 8 апреля, как и было заявлено властями КНР. По времени Пекина дата отмены изоляции уже наступила, были открыты все трассы, ведущие из города.

В городе была проведена предварительная подготовка к снятию ограничений. В частности, в одном из аэропортов Уханя провели тщательную дезинфекцию на площади более 570 тыс. метров. Предполагается, что в первые сутки после открытия города его покинут около 55 тыс. человек.

Железнодорожное сообщение на въезд в город было восстановлено с 28 марта, 8 апреля в течение дня планируется открыть его и на выезд. Предполагается, что после открытия всех железнодорожных веток из города в другие населённые пункты отправятся 276 поездов.

Город Ухань больше других пострадал от эпидемии коронавируса, он был фактически изолирован от внешнего мира с 23 января. Было полностью приостановлено любое транспортное сообщение с городом, закрыты международные аэропорты, жителям Уханя было запрещено покидать его без специального разрешения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае за сутки не было зарегистрировано ни одного случая летального исхода среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом.

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