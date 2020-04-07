Кабул, , 19:59 — REGNUM Запрет на движение автотранспорта в афганской столице вступит в силу 8 апреля, передаёт 7 апреля TOLOnews.

Соответствующее заявление сделал и.о. афганского министра внутренних дел Масуд Андараби. Этот запрет вводится в рамках борьбы с пандемией.

Под запрет не подпадают машины скорой помощи и грузовики, доставляющие продукты питания. Также на автомобилях разрешено передвигаться сотрудникам служб безопасности, телекоммуникационных служб и журналистам.

Напомним, в Афганистане количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 423, летальных исходов семь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане ввели запрет на посещение мечетей