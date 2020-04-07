Москва, , 19:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с малолетними детьми, сообщает 7 апреля пресс-служба Кремля.

Согласно положениям нового указа, на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет семьям будет выплачено по пять тыс. рублей в месяц.

Выплаты будут осуществляться в период с апреля по июнь 2020 года.

Правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов на реализацию этого указа, а также разработать механизм осуществления этих выплат.

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