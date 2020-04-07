Грозный, , 19:52 — REGNUM В Чечне положительные тесты по коронавирусу выявлены у 31 человека. У 17 из них результаты анализов подтверждены в федеральных исследовательских центрах, сообщил 7 апреля в своей еженедельной вечерней сводке министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Состояние большинства заболевших не вызывает опасения. Особое внимание врачей уделяется лишь одному пациенту, которому 83 года, он переносит болезнь тяжело.

Вчера, 6 апреля, выписаны после успешного лечения первые 12 человек, еще трое готовятся к выписке сегодня, 7 апреля, сообщил глава минздрава. По его словам, всего под контролем медиков в настоящее время остаются 686 человек, прибывшие из стран и субъектов РФ с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

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