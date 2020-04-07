Мадрид, , 19:48 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в Испании за сутки выросло до 13 798 человек, 7 апреля сообщает агентство Associated Press.

По числу погибших Испания находится на втором месте в мире после Италии, где к настоящему моменту зафиксировано 16 523 смертей от COVID-19.

Общее число случаев COVID-19 выросло до 140 510 — это самый высокий показатель в Европе и второй в мире после Соединенных Штатов.

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