Москва, , 19:44 — REGNUM Отказ от режима самоизоляции, введённого из-за угрозы распространения коронавируса в России, будет противоречить рекомендациям эпидемиологов. Об этом заявила 7 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Вуйнович пояснила, что в настоящее время не стоит отказываться от режима самоизоляции, так как такое решение будет противоречить рекомендациям эпидемиологов и специалистов ВОЗ. Тестирование, идентификацию случаев, контактов и их изоляция представитель ВОЗ назвала самыми главными способами противодействия распространению коронавируса.

По мнению Вуйнович, если в настоящее время выйти из режима самоизоляции, то нет никаких гарантий, что граждане будут соблюдать все рекомендации. В частности, представитель ВОЗ указала на важность соблюдения дистанции в 1,5−2 метра между людьми.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых случаях заражения коронавирусом, которые были выявлены в 43 регионах России. Всего на территории страны подтверждено 7497 случаев заражения коронавирусной инфекциенй.

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