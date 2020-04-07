Кишинёв, , 19:42 — REGNUM В Молдавии за последние сутки подтвердили еще 91 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила 7 апреля министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

Общее число заразившихся превысило 1 тыс. И достигло 1056 человек. Больше всего новых случаев выявили в столице Кишиневе.

За последние 12 часов еще один человек умер от последствий COVID-19. Таким образом, число умерших от коронавируса в Молдавии выросло до 22.

40 человек до сих пор выздоровели от кооронавируса. Смертность от COVID-19 в Молдавии, таким образом, составляет около 35%.

В республике действует режим чрезвычайного положения в связи с распространением вируса.

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