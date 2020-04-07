Рим, , 19:38 — REGNUM В Италии ещё 604 скончались в результате заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщил 7 апреля департамент гражданской защиты страны.

Как уточняется, общее число жертв коронавируса в Италии достигло 17 127 человек.

Сообщается также, что последние сутки в стране зафиксировано 880 новых случаев заболевания, что является самым низким показателем с 10 марта.

Всего на территории Италии подтверждено135 586 случаев заражения коронавирусом, 24 392 человека излечились от заболевания.