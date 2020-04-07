Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM Петербургские парки вечером вторника, 7 апреля, полны гуляющими. Как сообщают корреспонденту ИА REGNUM местные жители, встретить полицейские патрули на улице почти невозможно. Люди массово вышли в зеленые зоны практически во всех районах города, игнорируя режим самоизоляции.

Гуляющие в Муринском парке Петербурга днем 7 апреля Елена Молчанова © ИА REGNUM

Уже сообщалось, что петербургский индекс самоизоляции от «Яндекса» днем во вторник упал даже ниже московского — 2,8 против 3,0. Подействовала необычно солнечная погода — в Петербурге побит температурный рекорд, столбики термометров показывают 16 градусов тепла.

В результате, например, парки Красного Села заполнены публикой. Особой популярностью пользуются пляж местного озера и детская площадка там. При этом сегодня глава Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев заявил, что никто не дезинфицирует детские и спортивные площадки, так как официально пользоваться ими запрещено. Во дворах же горожане просто обрывают ограничительную ленту вокруг площадок.

На деревьях местные чиновники с помощью скотча разместили объявления о том, что «за неисполнение запрета» на посещение парков «предусмотрен административно-правовой штраф». Однако это граждан не останавливает. Патрулей правоохранителей на улицах также не видно.

Не замечены они и в Парке 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе, который 7 апреля также кишел гуляющими петербуржцами. Гуляют горожане в Муринском парке на севере города. Пискаревский парк находится в схожем положении. Судя по лентам в Instagram, петербуржцы не намерены сидеть дома в столь солнечный день.

«Весь город вольнул к заливу и гулять. Видимо, неделю посидели ‑ и хватит. Вышла с работы — на улице толпа. Печально это, расстраивает меня», — жалуется сотрудница предприятия непрерывного цикла.

Действительно, с утра наблюдались пробки — впервые за неделю — особенно на выезде из города. Между тем за сутки в Петербурге коронавирус подтвердили у еще 69 человек, всего в городе заразились 295 человек, по официальным данным.

Во второй половине дня комитет по здравоохранению подтвердил, что шесть коронавирусных больных обнаружились в Покровской больнице, куда свозили пациентов с внебольничной пневмонией. Теперь несколько отделений находятся на карантине.

В России за последние сутки подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов.

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