Приштина, , 20:49 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти 7 апреля заявил, что его партия «Движение за самоопределение» не представит ответа на запрос президента Хашим Тачи о предложении новой кандидатуры на пост премьер-министра, поскольку в условиях эпидемии коронавируса «нет времени на политический пинг-понг».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано политиком в ходе визита в косовский город Джилан.

«Мы не должны отвлекаться от приоритетных тем — здоровье граждан и предотвращение распространения пандемии», — подчеркнул Курти.

Также Курти анонсировал принятие новых мер по ограничению свободы передвижения граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Косово Курти не собирается искать себе замену