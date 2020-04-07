Архангельск, , 19:27 — REGNUM Министерство строительства и архитектуры Архангельской области утвердило новый генеральный план областного центра: документ, на основании которого будут осуществляться планировка, застройка, реконструкция и благоустройство, начнут применять с 12 апреля 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Предусматривается возможность строительства 6,5 млн. квадратных метров жилья в границах муниципалитета — без расширения. Это значит, что улучшение жилищных условий не приведет к необходимости строительства новых дорог, инженерных коммуникаций. Средства будут сосредоточены на реконструкции и ремонте существующей сети. Большое внимание уделено созданию рекреационных, парковых зон. Это позволит создать более гармоничную городскую среду. Частью генплана стала карта планируемого размещения объектов местного значения. Были выполнены расчеты потребности города в детских садах, школах, других социальных объектах», — пояснила и.о. директора департамента градостроительства горадминистрации Александра Юницына.

В итоговом документе учтены многие предложения, поступившие от профессионального сообщества архитекторов и застройщиков. Новый документ создан на расчетный период до 2040 года. В настоящее время в развитие генплана разрабатываются новые правила землепользования и застройки Архангельска.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельска обещали предусмотреть в новом генплане создание мини-скверов на месте снесенных «деревяшек» и расширить парк в центре города.