Архангельск, 7 апреля 2020, 19:27 — REGNUM Министерство строительства и архитектуры Архангельской области утвердило новый генеральный план областного центра: документ, на основании которого будут осуществляться планировка, застройка, реконструкция и благоустройство, начнут применять с 12 апреля 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
В итоговом документе учтены многие предложения, поступившие от профессионального сообщества архитекторов и застройщиков. Новый документ создан на расчетный период до 2040 года. В настоящее время в развитие генплана разрабатываются новые правила землепользования и застройки Архангельска.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельска обещали предусмотреть в новом генплане создание мини-скверов на месте снесенных «деревяшек» и расширить парк в центре города.