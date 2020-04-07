Рим, , 19:26 — REGNUM По данным на вечер вторника, 7 апреля, в Италии умерли 17 127 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 604, сообщили в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее число погибших увеличилось на 636.

Выздоровели 24 392 человек, за день этот показатель увеличился на 1555 (днем ранее — на 1022).

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3039. В настоящее время больны 94 067 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 135 586.