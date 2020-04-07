Ижевск, , 19:25 — REGNUM В Удмуртии приостановили закупку и раздачу продовольственных наборов, которые предназначены детям из многодетных семей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальных сетях.

«Я получаю огромное количество обращений с благодарностями за эту меру поддержки. Но вместе с тем приходят сообщения и другого характера — о качестве наборов, о том, что нужно обеспечивать горячими обедами, свежим мясом и рыбой и тому подобное», — сказал глава региона.

Он отметил, что сейчас будут выясняться все обстоятельства формирования таких наборов. Председателю правительства республики поручено проверить закупку наборов «буквально по каждой школе». После этого их раздача будет продолжена.

ИА REGNUM напоминает, такие наборы в Удмуртии получат около 38,5 тыс. детей, доход семей которых не превышает 3,3 тыс. рублей на человека. Планировалось, что с 10 апреля наборы будут получать ещё около 10,5 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

Накануне главе Удмуртии поступила жалоба от одной из жительниц республики. Она утверждала, что набор «не стоит 600 рублей».