Осло, , 19:16 — REGNUM Ослабить жёсткие меры, предпринятые в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции решили власти Норвегии. Об этом 7 апреля сообщает телерадиокомпания NRK.

По данным телекомпании, которые она приводит, ссылаясь на заявление премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, с 20 апреля в стране планируется возобновить работу в детских садах, а с 27 апреля смогут продолжить обучение дети с 1 по 4 классы.

Кроме того, с 20 апреля предполагается снять запрет на выезд граждан страны на дачи, а с 27 апреля возобновить работу внешкольных учреждений. При этом Сульберг отметила, что послабления режима карантина не будут означать, что гражданам не надо будет соблюдать в дальнейшем меры предосторожности. Запрет на массовые и культурные мероприятия, где участникам тяжело будет соблюдать дистанцию в два метра, будет сохранён до 15 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Норвегии превышает 5,2 тыс. человек. На настоящее момент количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет более 5, 8 тысяч, число случаев летального исхода составило 83.

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