Кострома, 7 апреля 2020, 19:15 — REGNUM В Костроме зарегистрирован третий случай выздоровления от коронавируса. Об этом 7 апреля сообщил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин. Речь идет о третьем подростке, вернувшемся в областной центр 21 марта после частного визита в Великобританию. В окружную больницу №1 несовершеннолетний был госпитализирован 27 марта.
Напомним, 6 апреля стало известно о первых костромичах, излечившихся от COVID-19. Отрицательный результат на инфекцию показали тесты двух подростков. Новых случаев заболевания коронавирусом в регионе на сегодняшний день не выявлено.
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