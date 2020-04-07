Махачкала, , 19:28 — REGNUM Информация о смертельно опасных прививках от коронавируса, которые якобы делаются в Дагестане медиками и сотрудниками полиции, является фейком. Об этом 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

В ряде регионов, в том числе в Дагестане, через социальные сети и мессенджеры получили распространение сообщения о подомовых обходах врачей и полицейских. Они якобы тестируют жильцов на коронавирус, а затем делают им прививки, от которых спустя шесть месяцев наступает смерть.

«Это фейковая информация, нет таких фактов в Дагестане. По домам никто не ходит. Единственное, сотрудники полиции могут прийти к тем, кто по предписанию Роспотребнадзора должен соблюдать двухнедельный карантин после прибытия из стран и регионов с нестабильной эпидемиологической обстановкой. Но и в этом случае к ним в дом никто не заходит. Достаточно просто удостовериться, что человек находится дома», — сказал собеседник.

В пресс-службе главы региональной полиции призвали доверять лишь достоверной информация об эпидемиологической обстановке в Дагестане, которая размещается на официальных ресурсах компетентных ведомств.