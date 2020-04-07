Иерусалим, , 19:13 — REGNUM Обязанность носить на улице медицинские маски введена для жителей Израиля с 12 апреля, сообщили 7 апреля в пресс-службе израильского правительства.

Соответствующее распоряжение подписано главой израильского минздрава Моше Бар Симан-Товом в рамках борьбы с распространяем коронавируса.

Согласно распоряжению, маска должна закрывать рот и нос. Под действие этой меры не подпадают дети до шести лет и люди, которым по медицинским показателям нельзя ходить в масках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле на время праздника Песах ужесточили карантинные меры.

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