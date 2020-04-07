Кострома, , 19:12 — REGNUM Жители Костромской области начали активно страховаться от возможного заболевания коронавирусом и последствий. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель одной из крупных страховых компаний России, интерес к подобным продуктам, в основном, проявляют руководители местных предприятий и граждане, находящиеся в повышенной зоне риска заражения COVID-19. Это врачи и работники сфер, вынужденные контактировать с большим количеством людей.

«Активность и спрос есть. Интерес к приобретению полиса люди проявили как только ситуация начала обостряться. Заключаются коллективные договора на костромских предприятиях, руководители страхуют своих сотрудников. Это предприятия, находящиеся в определенной зоне риска — где работают врачи, водители, продавцы. Что касается граждан — пока подобную страховку у нас купило несколько сотен костромичей. Среди них есть люди и среднего возраста, и пенсионеры, и молодежь. К приобретению полиса людей подталкивают разные моменты. В основном, люди переживают, что могут потерять работу, пострадать финансово, или заболеть коронавирусом. Страховку они воспринимают как дополнительную защиту себя от неблагоприятных обстоятельств», — пояснила директор костромского филиала компании «Альфа страхование» Зоя Навоева.

Предоставлять услуги по защите в случае заражения коронавирусом российские страховые компании начали в середине марта.