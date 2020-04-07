Челябинск, , 19:06 — REGNUM В Челябинской области пособие по безработице в размере 15 тыс. рублей получат не все граждане, стоящие на учёте в службе занятости. Об этом журналистам заявил глава регионального управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов.

По его словам, чтобы рассчитывать на повышенное пособие, человеку нужно иметь в 2020 году не менее 60 дней трудового стажа. Также право на него получат люди, которые перестали быть предпринимателями, закрыли свои ИП.

Как сообщало ИА REGNUM, безработные получат в апреле региональную доплату к своему пособию. Общая сумма выплаты с учётом неё составит 15 тыс. рублей.