Москва, , 19:04 — REGNUM О провале или успешном переходе на дистанционное обучение судить еще рано, поскольку целостна картина будет лишь после окончании режима самоизоляции. Об этом 7 апреля ИА REGNUM заявила педагог, психолог Александра Кондрахина.

При этом она признала, что с самого начала стали видны определенные трудности с такой формой обучения.

«В первую очередь это касается технической базы. Если говорить о крупных мегаполисах таких, как Москва и Санкт-Петербург, то картина выглядит намного красочнее, чем в малых городах и отдаленных регионах. На сегодняшний день не все школы нашей огромной страны оснащены компьютерами, интерактивными досками, выходом в интернет. Есть также и семьи, у которых нет возможности иметь ноутбук. Именно для этой категории граждан переход на дистанционное обучение будет проблематичным», — отметила Кондрахина.

Ко второй проблеме перехода на дистанционное образование она отнесла психологическую готовность: «Причем я говорю о психологической готовности не только детей, но и родителей. Многими специалистами в области нейропсихологии давно замечено, что только 3−5% от всех учащихся в школе, особенно это касается начальной школы, в состоянии изучить школьную программу успешно. Большая часть детей не умеют концентрировать свое внимание, самоорганизоваться и проконтролировать все свои действия. Для некоторых детей играет огромную роль личное общение, так как можно почувствовать эмоцию другого человека. На дистанционном обучении это невозможно сделать».

Третья проблема касается взаимодействия учителя и ученика. Теряется контроль со стороны учителя. Как подчеркнула Кондрахина, педагог не может видеть, что делает ученик во время трансляции урока. «Если при очном обучение учитель может применить психологические приемы, которые переключат или сконцентрируют внимание отвлекшегося ученика, то проводя урок онлайн такой возможности у него нет. И в этом случае контроль ложится на плечи родителей. Вместо того, чтобы во время урока заниматься свой работой или домашними делами, родитель вынужден контролировать работу ребенка у компьютера», — пояснила психолог.

Пусковым же механизмом для возникновения рассмотренных проблем, Кондрахина назвала ответственность ребенка к учебе.

Напомним, из-за веденного режима самоизоляции многие школы уже в марте перешли на дистанционное обучение. Практически сразу и со стороны родителей, и со стороны учителей посыпались жалобы на не отлаженную систему. С 6 апреля дистанционное обучение ввели во всех регионах. Как сообщало ИА REGNUM, трудности и проблемы с первого же дня выявились и тут.