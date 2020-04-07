Женева, Швейцария, , 19:03 — REGNUM За последние сутки в мире выявлено 68 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 7 апреля ежедневная сводка, опубликованная Всемирной организацией здравоохранения.

По данным ВОЗ, теперь в мире насчитывается 1 279 722 человека, зараженных COVID-19.

При этом число умерших увеличилось на 5 022 человека, доведя общее количество жертв коронавируса до 72 616.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом 11 марта была официально признана Всемирной организацией здравоохранения как глобальная угроза и объявлена пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мордовии на домашнем карантине находятся 450 человек