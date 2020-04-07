Москва, , 19:40 — REGNUM Даже если человечеству удастся побороть начавшуюся в отдельных регионах пандемию коронавируса, вспышки заболеваемости этой инфекцией будут происходить в будущем. Об этом 7 апреля заявил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Зверев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«У нас осенью будут вспышки этого заболевания в отдельных регионах, странах. Следующей зимой будут — жди вспышки. Он никуда не уйдет. Вы не выведете его из человеческой популяции», — сказал учёный.

Не смогут уничтожить вирус даже вакцина и лекарства, уверен академик. Причем появятся эти препараты, по его оценке, не раньше, чем через полтора года.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия закупила у Китая более 70 млн медицинских масок