Саранск, , 19:02 — REGNUM В Мордовии в настоящее время условия карантина по месту проживания соблюдают 450 человек, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Об этом заявил замглавы минздрава республики Сергей Саушев.

Он отметил, что состояние граждан, которые проходят лечение в связи с подтверждением заражения коронавирусом оценивается медиками как удовлетворительное.

Всего на лечении в стационаре находятся 42 человека.

«Их состояние ближе к удовлетворительному, один пациент — в состоянии средней степени тяжести», — отметил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике по состоянию на 7 апреля подтверждено шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Ранее трое с подтверждённым диагнозом COVID-19 были выписаны после выздоровления.