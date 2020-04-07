Москва, , 19:01 — REGNUM Находящемуся под следствием экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявлено обвинение еще в двух превышениях должностных полномочий и в ложном доносе.

«В деле появились два эпизода по превышению должностных полномочий, и один по ложному доносу», — цитирует адвоката Марину Андрееву ТАСС.

По ее словам, Арашукову предъявлено в окончательной редакции обвинение в совершении преступлений, вину за которые он не признал. При этом, как считает следствие, бывший сенатор является организатором, а не исполнителем двух убийств.

По мнению следствия, это его отец Рауль Арашуков, являясь руководителем организованного преступного сообщества, дал сыну указание о ликвидации двоих человек, опасаясь с их стороны огласки фактов своей преступной деятельности.

Помимо этого, бывший сенатор договорился стремя своими знакомыми в правоохранительных органах о непроведении расследования, пишет РИА Новости. Кроме того, по данным информагентства, Арашуков-младший вместе с этими лицами убедили главу филиала компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева дать ложные показания по делу.

Напомним, отец и сын Арашуковы были задержаны 30 января 2019 года по подозрению в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 30 млрд рублей. Помимо этого, бывшего сенатора подозревают в причастности к убийствам в 2010 году общественного деятеля Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова.

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