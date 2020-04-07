Тбилиси, , 19:00 — REGNUM

В Грузии из инфекционных больниц выписались 7 выздоровевших от коронавируса пациентов, а один пациент скончался. Об этом 7 апреля сообщает официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/.

Общее число инфицированных достигает 195 человек, что на 7 человек превышает показатель на 6 апреля. Выздоровели и выписались из больниц всего 45 пациентов, а скончались в общей сложности три человека.

Третий летальный случай на этот раз был зафиксирован в Тбилисском центре инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии. Комментируя журналистам этот факт, директор центра Тенгиз Церцвадзе отметил, что в его клинике это первый случай и что сохранять показатель смертности на нуле не получалось.

«Я с самого начала говорил, что постоянно сохранять показатель смертности на нуле мы не сможем. Это была женщина 86 лет, которая лежала у нас более двух недель. Она была самым тяжелым пациентом, который поступил в нашу клинику с начала эпидемии. У нее практически не осталось здоровой легочной ткани, была тяжелая форма сепсиса и другие тяжелые осложнения», — заявил Церцвадзе.

Первые два пациента — женщины в возрасте 81 и 79 лет — ранее скончались в Первой университетской клинике Тбилисского государственного медицинского университета. У них также отмечались тяжелые осложнения, сопутствующие хронические заболевания и сепсис.