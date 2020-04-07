Москва, , 18:53 — REGNUM Россия закупила у Китае 72 млн медицинских масок для поставки их в регионы. Об этом сообщил 7 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы уже закупили 51 млн масок в Китае и поставили их в регионы», — сообщил министр на совещании по ситуации с коронавирусом.

По его словам, еще 21 млн масок «буквально сейчас грузится в Шанхае» и уже ближайшей ночью они будут доставлены на аэродром Чкаловский в Московской области.

Мантуров добавил, что «параллельно такая же работа проводится» по одноразовым защитным костюмам.