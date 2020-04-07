Москва, , 18:51 — REGNUM Ситуацию с распространением коронавируса в России нельзя назвать простой, но безнадежной её считать совершенно неверно, заявил 7 апреля президент России Владимир Путин на совещании с медицинскими экспертами по пандемии COVID-19.

Глава российского государства поблагодарил медиков за их вклад в борьбу с пандемией, отметив важность их рекомендаций для руководства страны и местных властей.

«И чтобы мы могли все вместе давать соответствующие рекомендации нашим гражданам в этой непростой, но совершенно не безнадежной ситуации», — сказал Владимир Путин.

При этом российский президент выразил уверенность в том, что Россия преодолеет это испытание без критических последствий, особенно если принимать грамотные решения и исполнять из дисциплинированно и организованно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на данный момент выявлено 7 497 случаев заражения коронавирусом и 58 смертей от вызванных им заболеваний.

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