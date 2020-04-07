Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 18:45 — REGNUM Во Владимирской области в городе Гусь-Хрустальный местной жительнице поставлен предварительный диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом 7 апреля сообщил мэр города Алексей Соколов.

Первичное тестирование показало у неё положительный результат, однако Роспотребнадзор пока не подтвердил эти данные.

«Подчёркиваю, это предварительный результат. Для официального подтверждения необходимо дождаться окончательного результата тестирования из Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

В настоящее время данная женщина помещена в изолированный бокс инфекционного отделения Гусь-Хрустальной городской больницы. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Круг контактных лиц выявлен. Все они будут взяты под наблюдение врачей, у них также будут взяты необходимые тесты на новую коронавирусную инфекцию», — написал Соколов на своей странице в соцсети.

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