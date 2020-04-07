Эр-Рияд, , 18:44 — REGNUM Минздрав Саудовской Аравии ожидает до 200 тыс. случаев заражения коронавирусом в королевстве за период эпидемии, 7 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению министра здравоохранения Тауфика аль-Рабиа, общее число заболевших может составить от 10 тыс. до 200 тыс. — оно будет сильно зависеть от предпринимаемых мер сдерживания.

В Саудовской Аравии на данный момент зарегистрированы 2795 случаев и 41 смерть от COVID-19. В королевстве с населением около 30 млн человек закрыты границы, в ночь с 6 на 7 апреля был введен комендантский час.

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