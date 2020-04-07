Москва, , 18:51 — REGNUM Новый вид коронавируса, который распространяется по планете, невозможно будет уничтожить и навсегда вывести из человеческой популяции. Об этом 7 апреля заявил академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Зверев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Этот вирус никуда не денется. Он навсегда попал в нашу человеческую популяцию, и мы с ним будем жить. Говорят, мы это ликвидируем. Это не так. Мы ликвидировали за всю историю только оспу, и то за 20 лет всем миром», — сказал Зверев.

По его словам, острую респираторную инфекцию, которая попала в человеческую популяцию, нельзя уничтожить. Поэтому все предпринимаемые меры направлены на то, чтобы растянуть начало эпидемии, чтобы больницы могли справиться с большим потоком пациентов.

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