Пекин, , 18:41 — REGNUM Впервые с начала эпидемии коронавирусной пневмонии, количество больных с тяжёлой формой заболевания снизилось до менее чем 200 случаев, сообщает 7 апреля Синьхуа со ссылкой на данные Государственного комитета КНР по делам здравоохранения.

За прошедшие сутки в стране не было выявлено ни одного случая внутреннего заражения, но в то же время отмечены 32 факта завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета Ми Фэн на созванной в Пекине пресс-конференции.

По приведённым им сведениям, в настоящее время в стране на излечении остаются более 1,2 тысячи пациентов, включая 211 в тяжелой форме, из которых 21 прибыл в Китай из-за границы.